¿Ya estás pensado instalar (o quizás desinstalar) el nuevo Windows 8? No puedo negar que el cambio es grande. Mi sistema operativo favorito se siente distinto, es rápido y confuso, elegante pero simplista. Descubramos si 7 se convierte en el XP de los tiempos modernos



Por cierto, lo de XP no se aplica directamente a mis convicciones personales. Instalé y me agradó Vista en su tiempo. Instalé y me encantó 7 posteriormente. La referencia de XP es más que nada un cliché.

Partamos con el comienzo. Probé Windows 8 en su versión de vista previa hace unos meses, y a decir verdad no le tomé el peso del cambio que venía. Para mí fue como probar Mac OSX o alguna distribución Linux para tantear como iban, jugar y desecharlas. Es que ya estaba cómodo con Windows 7, era agraciado y útil. Olvidé ya mis constantes críticas, pues cada vez me costaba más encontrarlas.

Ahora ya va casi dos semanas en la que mis dos equipos principales tienen Windows 8 Pro instalado; respaldé ambos discos por si me arrepentía, y ya he borrado el respaldo.

Introducción

Esto sonará como un diario de vida, pero extraño el menú inicio. Lo sobre utilizaba constantemente, la combinación con el buscador te permitía hacer todo, ya no era un lanzador de aplicaciones; era un pequeño explorador de cosas.

Ahora tenemos un Windows Phone gigante desde el primer momento en que iniciamos el equipo. Y no es que me desagrade mi teléfono, pero ¡por el monstruo de espagueti!, esta máquina no la llevo una o dos veces al día por diez minutos al evacuar para jugar algo ligero, es la máquina que uso todo el día.

No obstante, Microsoft no es un infante malcriado, no nos impondría cosas sin haberlas probado millones de veces en simios entrenados, logrando algo que a la mayoría de sujetos le agradará y los hiciera más productivos finalmente.

Hay una constante crítica sobre “cómo apagar Windows 8” o lo oculto que está esta opción. Realmente no entiendo el motivo. El botón físico de apagado del equipo hiberna o suspende la máquina (recordemos que ya no estamos sobre Windows 98 y podemos confiar en que nuestra máquina funcionará perfectamente semanas sin reiniciadas diarias).

Impresiones iniciales

Como dije anteriormente, se extraña el menú inicio… por algunos minutos. Aparte de reemplazar sus funciones, la pantalla de inicio añade funciones como buscar en aplicaciones (imagina lo que buscas es un mapa, canción o video) que exponen estas funciones.

Hay ciertas formas de uso que deben alterarse, ya el concepto inicio es más que nada (o realmente vuelve a ser) un lanzador de aplicaciones.

Aplicaciones modernas

He escuchado gente que siente inútiles todos estos cambios, instala algún lanzador de aplicaciones similar al antiguo Inicio y complementos que deshabilitan la pantalla de inicio. En ese caso estoy seguro que no tiene sentido cambiarse a Windows 8.

Las aplicaciones modernas son el futuro del ocio e informática liviana para Microsoft. He escuchado críticas y ‘futurologistas’ que señalan que el escritorio tradicional desaparecerá eventualmente. A mi parecer es imposible mover todas las aplicaciones a esta modalidad, quizás son mis conceptos primitivos, pero no puedo conceptualizar un entorno de desarrollo como Visual Studio en esa modalidad.

Para los juegos y aplicaciones de ocio es realmente el paraíso. Para el desarrollador y para el usuario. Las librerías de programación simplifican demasiado todas las cosas (no hay casi ninguna interacción con cosas realmente de hardware de la máquina), provee mecanismos limpios y unificado para vender, recibir comentarios y actualizar tu aplicación. Para el usuario, no hay registro, problemas con DLLs, archivos temporales (el almacenamiento es aislado) ni peligros directos (a menos que la plataforma misma tenga problemas de seguridad).

Conclusiones

Windows es ya un producto maduro al extremo. La instalación toma un par de minutos y (al menos en mis experiencias) no solicita ningún controlador (de hecho instala controladores ya actualizados para video por ejemplo, o los controladores de tarjetas inalámbricas). Los tiempos de inicio/apagado son ínfimos (gracias a que partes del sistema son selectivamente hibernadas incluso en el apagado tradicional) y con respecto a Windows Vista o 7 se siente muy ligero.

Personalmente para un PC de escritorio no creo que Windows 8 sea gran diferencia con respecto a 7, en donde más siento su presencia es en un ultrabook que utilizo, y además en alguna Tablet que deseo adquirir (probablemente la Surface Pro) en el futuro, en donde Android e iPad no eran soluciones realmente para mí.

Bonus track: Errores y detalles en Windows 8

No podía faltar esta sección. No sería mi artículo sin presentar esos pequeños detalles que han pasado al localizar Windows, herencias milenarias, inconsistencias en el nuevo sistema operativo:

Elementos en orden alfabético… en inglés

¡El orden de los elementos en algunos menús no tiene sentido!, si traduces los elementos te darás cuenta que tienen las posiciones originales que tienen en la versión en inglés.

Celebremos las ya casi 2 décadas de estos Tooltips

Esos tooltips amarillos ya ni siquiera existen en las aplicaciones y siguen apareciendo. Cuando envié este error para el beta de Windows 7 me dijeron que era “by design” …lo más probable es que Bill Gates estableció alguna ley cuando fundó la compañía con respecto a esas reliquias.

Por cierto, se pueden quitar por medio del registro.

¿Cómo estás? Aceptar

Lamentablemente en muchas cosas dependemos de los traductores. El sistema puede ser perfecto, pero estos detalles degradan la experiencia por completo.

Me tarzán, tú ventanas





¿Qué primate traduce las nuevas opciones? aparte de confundir, ¡suenan mal! “Casillas de elemento” (porqué no aprovechan de usar términos amistosos como “Usar casillas para seleccionar”), “Vista de resumen”, “Información de PC”, “Fácil acceso”, suenan mal y son traducciones demasiado literales.

Traducción a ciegas

Es importante revisar los elementos traducidos en cualquier aplicación. En este caso no es que el texto sea incorrecto, pero su longitud era excesiva. Por cierto, a veces es muy difícil ajustar textos desde el inglés por lo que estos problemas son más aceptables.

Comentarios sobre usabilidad

En la primera imagen, al seleccionar elementos que no tienen “Propiedades” en ciertas ocasiones la combinación con otros activa el botón Propiedades (pero no hace nada). En la segunda está el nuevo panel de detalles, esto es algo ya de opinión, pero me parece que cuando era horizontal era mucho más útil. Ahora no hay ni barra de estado para ver cuantos hemos seleccionado y es una molestia tener ese panel de detalles activo. Y finalmente no entiendo porqué ese checkbox al final simplemente no desaparece cuando no se puede usar.

Un pequeño detalle gráfico

Este es un detalle pequeño en el navegador de Windows. El botón atrás se corta levemente en la parte superior cuando hay páginas que están produciendo algún problema (imagino que les faltó refrescar ese gráfico en algunos redibujados).

Bonus track 2: Errores y detalles en Office 2013

De la mano con el nuevo Windows, tenemos nuevo Office y desgraciadamente más detalles (esto no es una revisión muy profunda):

Más recursos milenarios

Hay recursos tan vetustos que realmente destacan. Incluso ya teniendo recursos modernos para reemplazarlos.

Otro problema viejo: Bloq Mayús

Uno de ellos es Bloq Despl, el que curiosamente es útil en Excel, lo que hace más notorio el problema.

Office no se salva de la mala localización

El primero es un error desde hace años, “Convertir texto a” (convertir a texto). El segundo es uno nuevo, “El texto contiene” (contiene texto).

Pequeños detalles extras

Office establece mayúsculas para los elementos del menú de sus aplicaciones, sin embargo parecen haber olvidado algunos elementos.