/ /

Probablemente nunca haya usado un portátil tan poderoso. Si lo que buscas es un poderío desmedido sin estar atado a un escritorio, necesitas comprar este aparato. En este documento revisaré todos sus detalles, en particular enfocándome en la experiencia de un usuario avanzado sobre este aparato





Desempaque, especificaciones y accesorios

(Arriba)

Primero que todo debo reconocerme sorprendido por este “portátil”. Partiendo por una “Bienvenida” el comienzo de la experiencia es bastante bueno. Todo muy ordenado y empacado cuidadosamente, sin exagerar en los tamaños ni protecciones. Aunque el aire del empaque no es ciertamente como en un producto de Apple, es bastante cercano.

El aparato que tengo en mis manos tiene las siguientes características:

HDX18 x18-1099ux

Intel Core 2 Duo 2.26 GHz

Pantalla de 18.4″ (1080p)

Dos discos duros de 250GB

4GB RAM

Blu-ray ROM con grabador SuperMulti DVD doble capa

Windows Vista Ultimate (64-bits)

Primera impresión

(Arriba)

Parte física

El aparato es grotesco. Es bastante pesado y poco transportable. En principio es la experiencia de un escritorio que se puede transportar, no algo portátil.

Incluso para encontrar una maleta tendrás problemas.

Software

En esta sección no tengo mucho que decir aparte de lo que probablemente conozcas. Los portátiles vienen llenos de aplicaciones y muchas de ellas inútiles, tradicionalmente prefiero formatear mis equipos por lo que detallar el software es algo intrascendente.

Aparte de eso, viene con Windows Vista Ultimate versión de 64 bits y algunos programas entretenidos para la webcam y otros.

Detalles del hardware

(Arriba)

No hay mucho que decir sobre el hardware. Este equipo es de los mejores de la línea de HP y es de esperable un equipamiento de primera clase.

Generalidades

Algo que me sorprendió es la existencia de un subwoofer en la parte inferior del laptop.

Otra cosa interesante es su conector para una antena de televisión (con adaptadores incluidos):

Entre otros aspectos, tenemos un aspecto menos importante para el usuario final tradicional, pero bastante destacable para los usuarios avanzados que es el acceso a todas las partes reemplazables desde la parte posterior:

Los módulos de memoria ram, tarjeta wireless/bluetooth, ambos discos duros, tarjeta de televisión e incluso la batería de respaldo de configuración del CMOS/BIOS no están a mayor distancia que uno o dos tornillos de ser reemplazados.

Esto es muy importante, en particular para mi experiencia personal intentando ampliar la memoria de mi netbook Acer Aspire One (que como podrán ver en el video que grabé, es innecesariamente complejo):

Terminaciones

Hay algunos pequeños detalles en la producción opacan las perfectas características, el más claro fue la unión metálica de los costados:

Rendimiento

(Arriba)

Windows Vista

Realmente asombroso.

El primer computador portátil que veo que obtiene una calificación más de cinco en la evaluación del índice de experiencia de Windows, casi parece que hubiéramos utilizado mi aplicación del artículo para modificar este valor:

Encendido y apagado

Los tiempos de encendido y apagado del equipo con su configuración original pueden ser apreciados con detención y de forma exacta en el video sobre la revisión del equipo disponible más abajo.

Hibernación y suspensión

Al igual que los tiempos de encendido y apagado del equipo, el proceso de hibernado y suspensión con su configuración original pueden ser apreciados con detención y de forma exacta en el video sobre la revisión del equipo disponible más abajo.

La hibernación y la suspensión son procesos extremadamente importantes hoy en día para un equipo portátil. Yo por años con mi antiguo equipo Compaq disfruté de la hibernación en XP, con 1 GB de ram este proceso es bastante veloz, sin embargo con el pasar del tiempo con computadores con más memoria, mi costumbre tradicional empieza a sufrir.

Importante

La hibernación necesariamente deberá copiar toda la memoria ram al archivo hiberfil.sys del disco principal. Seleccionar los bloques de memoria utilizados efectivamente probablemente añadiría demoras adicionales al proceso o incluso aplicar compresiones al mismo. Es por eso que en un equipo con bastante memoria RAM, digamos 4 GB, estamos hablando de varios minutos de un proceso de apagado al hibernar y de 4 GB menos de disco constante.

En este caso se hace más evidente la necesidad del tipo de suspensión híbrida o algun mecanismo de hibernación a memoria flash. Sin tener posibilidades de esto, una regla recomendable sería suspender el equipo bajo situaciones normales e hibernarlo en caso de algún evento mayor.

Batería

A pesar de que la batería incluida en el paquete era de 8 celdas de alta capacidad, el portable no llega a durar dos horas y media.

En realidad su tiempo oscila entre las dos horas y dos horas quince minutos en mis pruebas con un uso normal (sin utilizar las opciones de ahorro de energía de Windows). Es extraño que una batería así llegue a consumirse tan rápido, pero la verdad es que al ver el adaptador de poder del aparato es fácil augurar la razón:

Es tremendo. Casi podríamos usarlo como utilería para una nueva película de los cazafantasmas, atrapando a los espectros con él. No es deliberadamente gigante, sino que con un consumo de 120W, la necesidad de disipar el calor es un factor de peso.

Revisión en video

(Arriba)

La revisión en video no estará disponible hasta un futuro próximo. (Intento preparar todas las revisiones de los productos en conjunto para hacerlas más “estándar”)

¿Diseñador? ¿Compositor? Busco ayuda

Conclusiones

(Arriba)

En general, me agradan los productos de HP, sin embargo este en particular más que agradarme, me ha impresionado. Si en un futuro necesito tener una estación de trabajo portable creo que sin duda esta es la mejor elección, naturalmente como un portátil de uso diario puede ser algo agotador, su tamaño y su peso sólo lo hacen transportable pero no realmente “portátil”.