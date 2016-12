/ /

En este artículo recopilo los ganadores de mi concurso, para que vean sus videos y todo el resumen de resultados, las novedades que se nos vienen a partir de enero 2009, artículos propios y únicos como la comparativa de netbooks, Aspire One vs. EEE PC vs. Mini 1000, probando el fantástico HDX18, el DV4 edición dorada, el maravilloso Touchsmart IQ816, entre muchas otras sorpresas

Novedades

Todo parte con mi nueva cámara, una delgadita y sexy L100 de Samsung. Es que es necesario, los nuevos documentos necesitan de mejor calidad, y eso representa el comienzo de todo lo que estoy preparando.

Aunque parece que me estoy separando de mi rumbo de documentos originales no es así y por unos meses me dedicaré a probar exaustivamente el hardware grandioso que me ha enviado HP.

A modo de “roadmap” les cuento un poco lo que tengo en mente antes de volver a mis documentos habituales, abierto a sugerencias: – Comparativa de Netbooks (una de verdad, con mis manos, sin estadísticas del fabricante, patrocinadores ni nada): HP Mini 1000 vs. Acer Aspire A150 vs. Asus EEE PC 701. – Revisión de 2 maquinas increíbles, primero el gigante: HDX18 HP PC, luego el HP DV4-1145go edición dorada. – Seguimos luego con el Touchsmart IQ816, ¿ganas de tocarlo?. – Luego mi idea es hacer un compilatorio de la multifuncional Wireless HP C6380, MediaSmart Connect, la mítica calculadora HP-41 e incluso más documentos sobre programación y desarrollo de pequeños dispositivos de hardware con mi nuevo Arduino Duemilanove que me acaba de llegar con otros regalitos directo desde Honk Kong, de Seeedstudio Depot. – ¿Alguna sugerencia?

El sorteo

http://www.youtube.com/watch?v=ObcJkdjdics

http://www.youtube.com/watch?v=4-jMAkMdwgM

Respuestas correctas

Partamos con algo simple, ¿Cuánto es log(10)+1?:



2

4B

MGIVAWAY

{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}

¿A que frecuencia viene configurado de fábrica el procesador de la calculadora HP50g?, escribe el valor hexadecimal de la frecuencia:686F6C612C206C6120726573707565737461206573204D47495641574159: 59586431045778:Hay un artículo en donde doy un consejo de como quitar el vínculo a la inútil barra de “discusión” del explorador de Windows. ¿Cuál es el código que debes buscar en el registro?(Usa el formato {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}):

Participantes con las respuestas correctas

1. Matías Julián Pecchia (AR, 2008-12-03 02:52:28): HP recommends Microsoft Windows Vista(R), Erwin Ried recommends HP, Erwin doesn’t need to be recommended 😉

2. Andrew Curtin (US, 2008-12-03 09:22:39): le estamos muy agradecidos a HP y Microsoft

3. Jorge Andres Castro (CL, 2008-12-03 12:01:35): La potencia y elegancia de HP y Microsoft plasmada en la Web por ried.cl

4. Marcelo Lynch (AR, 2008-12-03 13:02:44): Microsoft es mas Software, HP es mas Hardware… Erwin seria la combinacion. Que mas se puede pedir?

5. Aliep Alvarez (US, 2008-12-03 16:07:51): Gracias a tu página (erwin.ried.cl), HP y Microsoft este va a ser el mejor fin de año para alguna afortunada familia. Gracias Aliep Alvarez

6. Enrico Lamperti (AR, 2008-12-03 18:25:35): Con más pasión que las ardillas que quieren dominar el mundo, HP, Microsoft y Erwin Ried hacen magia esta navidad.

7. Francisco E. Abad Luque (SP, 2008-12-03 19:30:10): HP y Microsoft nos enseñan que la perfección es dificil de encontrar, y erwin.ried.cl que nunca hay que dejar de buscarla, gracias!

8. Sonnino Roberto (BR, 2008-12-03 20:16:31): HP + Microsoft = Magic Giveaway HP + Microsoft + Erwin.Ried.cl = la verdadera Magia!

9. Felipe Astroza (CL, 2008-12-03 20:29:37): Si sobre calculadoras HP saber quieres, sumergete en erwin.ried.cl y Si los últimos productos y errores de microsoft conocer quieres, no lo olvides, visitarla debes.

10. Arif Lukito (AS, 2008-12-04 00:11:12): HP + Microsoft + erwin.ried.cl = magic

11. Roberto Salas (CL, 2008-12-04 01:37:42): Oh mi Dios! Erwin Reid y Microsoft lo lograron! La computadora HP aun mas personal!

12. Cristian Lizana (CL, 2008-12-04 02:38:51): “Él nos muestra los productos hp a fondo, expone las fallas de microsoft y sus curiosidades pero por sobre todas las cosas nos da un poco de conocimiento digital, GRATIS.”

13. David Castillo (CL, 2008-12-04 10:12:03): Erwin el blog computacional basado y escrito en Microsoft Windows en una super calcuradora HP, o era Tv.

14. Pablo Díaz Valencia (CO, 2008-12-04 11:20:23): Para trucos de HP y Microsoft, el blog de Erwin Ried es el mejor

15. Mauricio Andrés Rivera López (CO, 2008-12-04 11:21:15): Erwin, HP y Microsoft, la combinación perfecta !!!

16. Pablo Poo (CL, 2008-12-04 17:15:54): Gracias a HP y Microsoft descubrí el blog de Erwin. Erwin, en qué lío te has metido! (y no le entregues mis datos a HP ni Microsoft)

17. MARCOS VENEGAS (CL, 2008-12-05 01:45:09): DESDE EL ULTIMO LUGAR DEL MUNDO LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS HP APLICADAS POR RIED

18. Courtenay Gregory (US, 2008-12-05 15:32:19): In a world where technology giants Microsoft and HP run wild across the landscape, only one man has the knowledge and power to bring their magic to the people. That man, that hero, is Erwin Ried. ErwinRied.cl – Now playing at computers everywhere.

19. Antonio Ortega Perez (SP, 2008-12-06 23:30:15): Exprime al máximo y disfruta las tecnologías de HP y Microsoft con la bitácora de Erwin.Ried.cl 😉 ¡Feliz Navidad!

20. Manuel Alejandro Navarro Salgado (CL, 2008-12-07 21:28:06): http://erwin.ried.cl un sitio indispensable si necesitas optimizar o aprender más sobre los gigantes HP y Microsoft. SLOGAN: HP y Microsoft, contraten a Erwin Ried para un futuro mejor…

21. Amanda García (AR, 2008-12-09 00:27:41): Cuando quieras información de calidad en castellano de los adelantos de HP y Microsoft debes saber que el lugar es www.erwin.ried.cl

22. Mario Pecchia (AR, 2008-12-09 00:55:58): hp: el lápiz microsoft: la tinta. www.erwin.ried.cl: la bitácora

23. Juan Cortés (CL, 2008-12-09 19:53:59): Descubre en La bitácora de Erwin Ried los trucos para reparar Windows, Office y mucho más bajo la guía de un experto… además todo lo que necesitas saber de la magia de los productos HP.

Participantes con las frases chistosas o ingeniosas

24. Matías Julián Pecchia (AR, 2008-12-03 02:52:28): HP recommends Microsoft Windows Vista(R), Erwin Ried recommends HP, Erwin doesn’t need to be recommended 😉

25. Jorge Andres Castro (CL, 2008-12-03 12:01:35): La potencia y elegancia de HP y Microsoft plasmada en la Web por ried.cl

26. José Miguel Lueiza (CL, 2008-12-03 13:24:53): HP y Microsoft: ¡¡¡¡ PAGUENLE A ERWIIIIN !!!

27. Mario Alberto Salazar Fimbres (MX, 2008-12-03 14:41:00): HP ES EL CUERPO ELEGANTE Y ESTETICO, MICROSOFT LE DA EL ALMA, VIDA Y LA CAPACIDAD DE SER INTELIGENTE Y ERWIN ES EL MAESTRO QUE LO EDUCA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.

28. Francisco Viancos (CL, 2008-12-03 16:07:43): Ayudemos a Erwin a pagar la cuenta de Internet , Compra productos tanto HP como Microsoft y comentalos en erwin.ried.cl Si existe está en erwin.ried.cl

29. Felipe Astroza (CL, 2008-12-03 20:29:37): Si sobre calculadoras HP saber quieres, sumergete en erwin.ried.cl y Si los últimos productos y errores de microsoft conocer quieres, no lo olvides, visitarla debes.

30. Sebastiaan Bakker (NL, 2008-12-04 11:05:16): I have no idea what the above item was meant to be. This should probably have been in portuguese but I apologise. Though I am happy that I managed this much without knowing a single word of Portugese. Congratulations and thank you and HP!

31. Pablo Poo (CL, 2008-12-04 17:15:54): Gracias a HP y Microsoft descubrí el blog de Erwin. Erwin, en qué lío te has metido! (y no le entregues mis datos a HP ni Microsoft)

32. Sergio Lorca Figueroa (CL, 2008-12-09 16:43:24): HP y Microsoft son marcas re-registradas por Erwin.

Todas las otras frases y participantes



http://servicios.ried.cl/magicgiveaway/participantes.php

Más información



http://www.hp.com/go/winhpmagic2

Conclusiones

Espero que este año haya sido un gran año para tí también, y te mando mis mejores deseos para el 2009.