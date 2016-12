/ /

Nuevo Windows, incompatibilidades, características, errores, faltas en la traducción y muchos mitos, este reportaje resume aproximadamente un mes de utilizar Windows Vista en un régimen diario, con la calidad y enfoque especial de la mayoría de los documentos presentes en mi sitio





Introducción

Probé Vista en diferentes máquinas, pasando por un Sempron 2800 con 1 GB en ram, luego por un AMD64 3200+ con 1 GB en ram y finalmente en un AMD64 X2 4400+ con 2 GB en ram y sinceramente este sistema operativo necesita una máquina relativamente nueva para funcionar bien. La experiencia en las máquinas menos poderosas es bastante deficiente, pequeñas lentitudes que producen una sensación de insatisfacción general.

La verdad es que en el último equipo, la experiencia es grandiosa. Windows Vista es claramente un paso necesario, Windows XP ya tenía una solidez contundente, pero con Vista se añaden los toques estéticos al estilo de Mac OSX, con muchos otros pequeños detalles muy gratos.

¿Mito o realidad?

Windows Vista necesita una muy buena máquina para funcionar Totalmente cierto, en particular para los usuarios más avanzados que necesitan un sistema ágil. Es cierto que puede trabajar con incluso 256 MB de ram, pero no lo recomiendo para el uso normal.

Puede que sea mucha coincidencia pero la mayoría de mis costumbres y necesidades se vieron complacidas en este nuevo sistema, en resumen este documento se relacionará de una forma muy cercana con estos efectos.

Los errores y detalles de siempre

Ya son como un legado, y Vista heredó varios de ellos. A continuación mencionaré los clásicos de siempre, con un nuevo retoque de frescura visual:

Comandos de consola con errores

Hace mucho tiempo los enumeré, pero al parecer ni a Microsoft le interesa corregirlos. Hay algunos que fueron corregidos, por ejemplo, los siguientes nunca fueron corregidos:

Ahora, increíblemente han corregido algunos errores ortográficos:

Nunca tanto desinterés por su producto estrella ¿cierto?

¡La barra de tareas sigue adelante!

Esto es increíble, como es tan difícil solucionar un pequeño detalle. Ahora al parecer hicieron un esfuerzo o al menos intentaron, creo que la mayoría debe haberse dado cuenta más de alguna vez del siguiente “efecto”:

Y ahora, su versión mejorada (el menú secundario sobre el icono de redes está por detrás de la barra, esto ocurre al presionar la tecla Windows):

Lo cierto es que ahora es mucho menos perceptible, de hecho, es casi imposible notarlo pues al parecer colocaron una rutina que intenta repararlo de forma similar a una antigua solución que propuse en el artículo titulado La típica solución de Microsoft: “reiniciar el sistema”.

El archivo inutilizable

Lo dije anteriormente en Hasta la Vista, Windows XP y lo sigo repitiendo. Este mensaje me parece bastante molesto, por suerte no es muy difícil quitarlo.

El legado de los recursos

Siempre produce gracias ver recursos primitivos en un moderno sistema:

Incluso el contraste del borde de la ventana con la carpeta es gigante. Como un desafío al estilo de buscando a Wally, es bastante fácil encontrar más exponentes de recursos anticuados:

¿No se puede arrastrar a la barra de tareas?

¡Por fin quitaron esta innecesaria advertencia!

Más, ¡mucho más!

Incansablemente, todo potencialmente tiene errores y problemas, el límite sólo lo impone la perfección que busquemos. A continuación los problemas más evidentes:

Un feo espacio adicional

¿Qué hace esa barra?

Claro que en inglés dice “Page 1 of 1”, como debiera ser y no “Página 1/ de 1”.

Mucha sicología de colores y estética, pero ¿y la usabilidad?

Aunque sea algo muy subjetivo, desde mi punto de vista el enlace para “Descargar más gadgets” no es muy visible que digamos e incluso si ponemos la ventana sobre un fondo azulado apenas podremos leerlo.

Detalles con los separadores

¿Por qué hay separadores al final de los elementos?, incluso si agrandamos la ventana los elementos inferiores no suben.

¿Día en minúsculas?

Es verdad, tenemos ahora un bonito calendario al hacer clic sobre el reloj, pero ¿Por qué el día está en minúsculas ahora?, ¿Es una regla del lenguaje?, en Windows XP se veía mejor el día en mayúsculas.

El selector de acercamiento acaparador de Windows Journal

Al volver de la suspensión

Al restaurar el equipo aparece “Windows de está reanudando…” en vez de “Windows se está reanudando…”. Aunque en unos segundos corrigen la cadena en los archivos “winlogon.exe.mui” que existen en la carpeta “C:\Windows”:

Es importante tener presente que para modificar un archivo se debe iniciar con otro disco o cambiar el propietario de los archivos y sus privilegios.

Residuos en CACLS

¿Se necesitan más programadores de ANSI C?

La hermosa minimización

Cuando un programa no se minimiza a la barra de tareas, resulta que con Aero queda “hermoso”:

No entiendo porqué se ve un espacio pequeño bajo el título de la aplicación, al parecer los bordes de Aero Glass son muy espaciosos contra el antiguo Luna de XP o la sencilla interfaz clásica.

La barra de tareas porfiada, ¡siempre arriba!

Cuando se presiona Win+Tab, aparece Flip 3d y se atenúa todo el fondo:

¿Qué pasa cuando presionan la otra tecla Win?, la barra de inicio adelanta a Flip 3d por algunos segundos, curioso.

¡El regreso del puntero clásico!

El nuevo puntero de Windows es muy bonito, con una cola más pequeña que extrañamente recuerda al puntero de algunas distribuciones Linux. Lamentablemente en ciertas situaciones volveremos a ver el viejo puntero de Windows (especialmente al arrastrar objetos entre aplicaciones):

Probablemente este problema sean más que nada las aplicaciones mismas que asignan el puntero, lo extraño es que sucede incluso en Internet Explorer, el bloc de notas y otras aplicaciones incorporadas de comienzo a Windows.

¿Guardar en una página?

El mejorado diálogo guardar de Windows Vista nos permite organizar una barra de enlaces y ahora es más intuitivo, por ejemplo se puede navegar entre carpetas, escribiendo el directorio en la barra de nombre y el nombre de archivo que estaba escrito se mantiene.

Sin embargo en la lista de “ubicaciones anteriores” aparecen páginas y otras direcciones que no son accesibles por el mismo diálogo (generan un error), entonces no entiendo la razón de que aparezcan, mucho mejor hubiera sido si muestran una lista de las unidades como siempre:

El sábado 13 de octubre y el domingo 13 de octubre

Siguiendo con los errores, el calendario de Windows Vista sidebar no permite seleccionar el día 14 de octubre, incluso muestra el 13 de octubre duplicado alterando todo el calendario del mes:

Probablemente la corrección sea bastante sencilla (los gadgets utilizan Javascript por dentro), pero el error no deja de ser curioso.

La maximización restaurada

Este detalle gráfico es bastante rebuscado pero todo usuario de Vista sabe que al maximizar una ventana, la transparencia se pierde y la misma se vuelve negra opaca.

En principio todo eso está bien pues permite enfocarnos en la aplicación maximizada, sin embargo Windows no detecta realmente cuando es necesaria la transparencia, de hecho la típica ventana de “Ejecutar”:

Si vamos al administrador de tareas y la maximizamos (normalmente no se debería maximizar, el administrador pasa por alto las propiedades de la ventana):

Así conseguimos un lindo efecto opaco en la ventana que contrasta mucho con el cuidado estilo de Aero:

Puede que esto parezca simplemente un error incitado por sobrepasar la configuración de la ventana con el administrador, sin embargo puede pasar al navegar u en muchos otros programas que modifican las propiedades de la ventana maximizada y en consecuencia hubiera sido útil añadir algún mecanismo de detección a Aero.

El día o la día

Cuando configuramos el apagado con tiempo del equipo (usando el comando SHUTDOWN) el mensaje que aparece ahora es bastante amistoso comparado con el de versiones anteriores, sin embargo hay una pequeña inconsistencia:

Claramente no se lee bien “a las Martes” ¿o no?.

Características poco satisfactorias

¿En cuál registro estamos?

¿Por qué quitaron el icono de la carpeta de registro abierta?, ahora es imposible recordar que clave de registro tenemos abierta sin seleccionar alguna de la rama.

¡Donde está el editor de tipos de archivos!

Los tipos de archivos y aplicaciones ahora pueden asignarse directo desde el panel de control, pero desde donde podemos editar (sin acceder directamente al registro) los elementos del menú contextual como lo hacíamos con las versiones anteriores:

Para suerte de todos, aún contamos con el documento El control total sobre el menú contextual.

Sin animación en el progreso

No tengo claro el motivo (probablemente por rendimiento), pero la única ventana que no se actualiza en tiempo real sobre las vistas previas de la barra de tareas es la que aparece al copiar o mover archivos:

¿Y dónde está Exposé?

Tenemos Flip 3d, pero la funcionalidad que nos proporciona es escasamente cercana a Exposé, de MacOS.

No sería malo que se preocuparan por implementar una función que entregue el mismo nivel de accesibilidad Exposé.

¿Seguridad o dificultad?

Ahora todos los archivos de sistema y programas tienen un propietario denominado “TrustedInstaller”. Los demás usuarios, incluso el sistema mismo no tienen acceso total a la edición de los mismos, sólo permisos de lectura:

Todo esto es muy restrictivo y seguro, pero cuando estamos (mal) acostumbrados a trabajar como administradores o continuamente manipulando archivos de sistema y de programas tendemos a desactivar el control de cuentas (ese mensaje que nos pregunta si queremos elevar los privilegios para ciertas aplicaciones), así la nueva estructura de permisos se vuelve una limitante completamente engorrosa y sin una solución sencilla. Siempre tendremos que cambiar el propietario y permisos de cualquier archivo que modifiquemos.

¿Mito o realidad?

No puede volver a establecerse a TrustedInstaller como propietario Sí se puede, sólo debemos escribir “NT Service\TrustedInstaller”.

Una muy buena implementación en pos de la seguridad frente a usuarios tradicionales, pero una verdadera molestia para los más avanzados.

Organizando el menú inicio

La cascada interminable del menú inicio se terminó, ahora ya no tenemos un menú de programas gigante, pero de todas formas organizar el menú directamente es una molestia.

Al arrastrar un acceso directo a veces se nos cierra el menú inicio (aunque siempre copia el archivo) y tampoco podemos arrastrar elementos sobre una carpeta directamente, debemos esperar unos segundos a que se expanda y ahí podremos arrastrar el elemento dentro:

¿Y la estandarización de la interfaz?

En todos los programas vemos que las opciones del menú aparecen con un recuadro redondeado sutilmente:

Sin embargo, extrañamente, el menú de las carpetas muestra un recuadro azul sobre el menú (abajo puede verse el menú, como en las otras carpetas) que se comporta suavemente, casi retardando las selecciones del menú:

La imagen se logró desplazando el ratón rápidamente por la barra de menú.

El nuevo control de volumen

Era algo muy necesario y finalmente está bastante bien implementado, creo que por primera vez como base (había visto opciones alternativas para Windows, pero su funcionamiento dejaba bastante que desear) en un sistema operativo, considerando la contraparte de Linux, MacOS. Ahora Windows trabaja los canales de sonido de una forma totalmente independiente, eso quiere decir que podríamos bajar el volumen de cada aplicación totalmente independiente de las otras:

Tanta maravilla no podía ser, el control de volumen tiene varios detalles:

Lindo borde negro en el control de volumen

Como de costumbre Microsoft nos sorprende con una impactante solución:

http://support.microsoft.com/kb/938308

Completamente inútil, según la “solución”, para evitar este problema, mueva el control deslizante de volumen o la ventana del mezclador debajo de la pantalla. Naturalmente al abrir nuevamente el mezclador de volumen volveremos a ver el borde negro.

El botón de vista previa de los efectos

Probablemente “Preview” se ajusta perfectamente al espacio designado para este botón:

Por supuesto sería impensable colocar algo como “Prueba” en vez de “Vista previa”, pues así quedaría justo en el espacio del botón y nadie quiere que se vea estético (sarcasmo puro).

¿Y si no hay más dispositivos?

¿Por qué hay un separador en el menú aunque no existan más dispositivos de sonido por debajo de los actuales?:

Está bien ese error para un pequeño programa de un pequeño grupo de desarrolladores, en especial para la lista del menú “Documentos recientes”, pero no para el mismo Windows y Microsoft a mi parecer.

¿Por qué no aparece el mezclador de volumen al hacer doble clic?

Cuando hacemos un clic, aparece el volumen general como se espera:

Lo extraño es que si hacemos doble clic sale el mismo volumen y no el mezclador completo. Verdaderamente una completa molestia para el usuario.

Características agradables

¿Mito o realidad?

Windows Vista es sólo Windows XP con un nuevo tema llamado Aero Falso. El nuevo modo gráfico usado por Aero Glass es miles de veces superior al antiguo. Ya no veremos esas fallas gráficas en donde podíamos “pintar” las ventanas moviendo una sobre otra, ni bordes negros en las sombras y transparencias sobre un video o un gráfico acelerado. Ahora todas las ventanas siempre se encuentran activas y en memoria, así podemos tener vistas previas activas en todos lados, capturar cuadros de video directamente de la pantalla e incluso disfrutar de una “agradable” atenuación del contenido de los programas que no respondan.

Una serie de sutilezas le da a este Windows capacidades que tienden a hacer la vida más fácil y sencilla, por lo menos mientras utilizamos el equipo:

Comandos ocultos en el menú secundario

Al hacer clic secundario sobre un archivo cualquiera, mientras mantenemos la tecla mayúsculas nos proporcionará una opción oculta con la cual podemos copiar la ruta del archivo rápidamente:

Increíblemente útil ¿cierto?. La verdad es que yo esperaba hace años esta función y por el momento la agregaba con las excelentes utilidades de Lopesoft, en especial su FileMenuTools. También funciona con carpetas y combinaciones de múltiples archivos y carpetas.

Ahora bien, cuando hacemos clic secundario manteniendo la tecla mayúsculas sobre sólo una carpeta, tendremos acceso a otra opción más:

Así podemos abrir la consola de comandos de Windows rápidamente en la ruta seleccionada.

El renombrado de archivos

Ahora cuando renombramos un archivo, automáticamente se omite la extensión del mismo (en caso de tenerlas habilitadas):

De igual forma, cuando estamos renombrando y presionamos la tecla tabulador, avanzamos al siguiente archivo lo que nos permite renombrar rápidamente carpetas completas.

El nuevo administrador de discos

Ahora el administrador de discos duros puede redimensionar unidades rápidamente sin tener que formatear las mismas:

Aunque en realidad hay aplicaciones que hacen el mismo trabajo (como Acronis Disk Director o el conocido Partition Magic) y generalmente no colocan tantas trabas como el administrador de discos de Windows, que es bastante limitado a la hora de redimensionar unidades.

Seguimientos de estabilidad y problemas

Ahora contamos con numerosas herramientas para resolver problemas. Es de esperar que se mantengan actualizados los catálogos de soluciones y extensiones. Comúnmente estas opciones ayudan en muy pocas ocasiones y especialmente sólo para programas de Microsoft, lo que es bastante inútil a la larga:

La carpeta de Juegos

Una muy buena idea era aglomerar todos los juegos en una cómoda carpeta, con opciones y características ideales para los mismos. Incluso podemos configurar diferentes tipos de inicio y otros factores:

Existe una utilidad que permite personalizar la carpeta:

http://ryzza007.googlepages.com/vgee

Aunque también se puede hacer de forma manual, desde el registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameUX

Y desde la siguiente carpeta:

C:\Users\<Usuario>\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\

Flip 3d y Alt+Tab interactivos

Aunque es un detalle, es muy agradable poder hacer clic sobre los programas para traer al frente su ventana desde estas modalidades:

El menú inicio, la indización y el buscador

¿Mito o realidad?

Windows Vista usa el mismo servicio de indización de Windows 2000 En parte sí, la diferencia es que ahora se integra increíblemente con el sistema y aunque el rendimiento en los primeros días de uso sea bastante deficiente, las indizaciones de archivos posteriores se harán en conjunto con los cambios del sistema de archivos.

Los diálogos de siempre mejorados

Numerosos diálogos fueron mejorados y reemplazados, algunos cambios se esperaron durante años y otros son bastante sutiles:





Sin embargo, hay otros tantos que dejan mucho que desear, siendo muy poco descriptivos:

Incluso el mensaje que aparece al “Quitar hardware con seguridad” podría haber sido un mero globo de mensaje, desde la barra de notificación:

Mejoras gracias a Readyboost

¿Mito o realidad?

Readyboost no sirve, pues el disco duro es siempre más rápido Normalmente un disco duro es mucho más rápido que una de las memorias requeridas por Readyboost, sin embargo la base de Readyboost no es simplemente la velocidad de la memoria, sino la posibilidad de contar con un canal de datos casi exclusivo como caché temporal frente al siempre atareado disco duro.

La barra de dirección inteligente

Los directorios no localizados

Ahora hay un cambio importante. Ningún directorio está localizado como antes. Me refiero a que si antes utilizábamos “Archivos de programa”, ahora aunque veamos ese nombre, internamente estaremos usando “Program Files”, al igual que en cualquier otro lenguaje.

De la misma forma, todos los directorio se encuentran así, ya no hay “Menú inicio”, “Favoritos” ni nada similar, sólo quedan sus nombres virtuales que intentan engañarnos.

Reproducción automática mejorada

Ahora ya nunca más se iniciará un dispositivo o disco automáticamente, incluso si tenga un “autorun”. Windows siempre preguntará lo que queremos hacer, lo que siempre fue lo ideal:

Importar imágenes simplificado

La papelera es finalmente renombrable

Durante años se proporcionó información casi secreta de como renombrar la papelera de reciclaje cambiando cosas en el registro del sistema. Como novedad, la papelera ahora es fácilmente renombrable:

Es un pequeño cambio, pero sin duda es agradable.

Rendimiento increíble de los discos duros

Ahora existe una nueva opción para optimizar aún más los discos, aunque arriesgando la integridad de los datos ante fallas en el suministro eléctrico:

Por defecto viene desactivado.

Trucos varios

Secretamente Windows tiene millones de funciones ocultas que tardan varios años en ser descubiertas y soportadas por miles de utilidades que las usan. Acá va una lista de las que encontré hasta el momento de escribir este documento:

Combinaciones de teclas omnipresentes

En versiones anteriores de Windows era posible colocar un acceso rápido a los accesos directos. El problema era que aquellos accesos debían estar en el escritorio para funcionar “globalmente”, ahora podemos asignar combinaciones a los accesos del menú inicio:

De esta forma, cuando presionemos aquella combinación será abrir ese acceso, desde cualquier parte. Recomiendo colocar una combinación de teclas a “Recortes”, como muestro en la imagen anterior.

Agrandando íconos y vistas previas

Desde cualquier carpeta, incluyendo el escritorio, podemos redimensionar los íconos y vistas previas girando la rueda del ratón mientras mantenemos la tecla Ctrl.

La sutileza de Flip 3d

Para ver en cámara lenta los efectos de Flip 3d (de minimizar y maximizar ventanas también) se debe añadir una clave DWORD llamada “AnimationsShiftKey” con el valor “1” en la clave “HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM”

Para mantener siempre visible Flip 3d, tenemos que presionar Ctrl + Win + Tab.

Alt+Tab con accesibilidad

De forma similar a Flip 3d, podemos mantener “Cambiar programa” presionando Ctrl, Alt y Tab o en su defecto, Alt Gr y Tab.

El administrador de tareas

Generalmente cuando presionábamos Ctrl, Alt y Supr en Windows XP, el administrador de tareas aparecía, ahora en Windows Vista aparece un menú del sistema. Para llamar directamente al administrador de tareas simplemente se debe presionar Ctrl, Mayús y Esc (esto también funciona en Windows anteriores).

Al igual que en versiones anteriores, el administrador de tareas puede establecer afinidades del proceso por procesador:

Esta funcionalidad está muy bien implementada en Vista y se nota en gran medida en la elevada fluidez que presenta la máquina que cuente con más de un procesador, o un sólo procesador que tenga más de un núcleo.

Deshacer y rehacer acciones en el explorador

Antes podíamos deshacer ciertas acciones, como renombrar, copiar o mover archivos y carpetas desde el explorador de Windows, adicionalmente ahora tenemos la posibilidad de rehacer estas acciones.

Nota

Las correcciones de los problemas que se enumeran a continuación no pueden ser publicadas en forma de un archivo modificado o instalador, pues así se violaría el punto cuarto “LIMITACIONES EN MATERIA DE INGENIERÍA INVERSA, DESCOMPILACIÓN Y DESENSAMBLAJE.” y el punto seis “SEPARACIÓN DE COMPONENTES.” del acuerdo de licencia del sistema operativo Windows, aceptado al momento de la instalación. Sin embargo, mi idea es mostrar las formas en que podrían ser reparadas, en forma de conocimiento computacional general.

¿Y dónde está TweakUI para Windows Vista?

Excelente TweakUI, ¿dónde estás?. Esta herramienta proporcionada por Microsoft en forma de complemento desde hace varios años facilitando la vida a miles de usuarios que desean cambiar aspectos “secretos” del equipo sin tener que modificar directamente el registro de Windows.

Ahora llegamos al conflicto, ¿Dónde está TweakUI para Windows Vista?. Por el momento no tenemos ninguna información completamente oficial (hay alternativas independientes) pero la verdad es que no creo que internamente el funcionamiento de Windows XP o 2003 diste mucho del de Windows Vista, entonces porqué no ejecutar la misma herramienta acá:

Siendo porfiados, ejecutaremos el programa de todas maneras simplemente para llegar a un triste resultado:

Ese es el motivo, aunque todos ya sabemos que esa limitante no durará tanto ¿cierto?.

Lo clásico, buscamos el recurso en el ejecutable, investigamos el punto donde es llamado y anulamos el comportamiento. Tan fácil como un, dos, tres:

Ahora nuestro flamante sistema, con una flamante aplicación:

El resumen de la modificación es que reemplazamos el “27” por un “36” desde la siguiente secuencia de TweakUI original:

Es importante que renombre