Ok, ok, todo bien, los desarrolladores de KAV son torpes Sr. Einstein. ¿Cómo se podría haber solucionado según UD?

No es lo que quería decir, sólo era para destacar la incompetencia que hay en pequeños pero importantes detalles, más aun cuando no vemos lo que hay “under the hood” y lo que es visible nos demuestra ese exceso de desperdicio de recursos nos lleva a cuestionarnos la situación.

La solución limpia hubiera sido que el mismo klogon hubiera preguntado sólo cuando era necesario cargar ese logotipo y no constantemente, es decir luego de que winlogon notificase del cierre de sesión, se consulte el registro, una vez.