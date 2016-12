/ /

Todo [i]computín[/i] tendrá alguna vez un encuentro con estas nebulosas librerías, probablemente llegues a odiarlas pero lo cierto es que con Visual Studio es una experiencia increíble trabajar con ellas. Veamos paso a paso como erigir una librería que de paso nos servirá para gestionar otro de los espantajos conflictivos de Windows, como son los instaladores



Tal como en los tiempos del antiguo, sucio y adorable (¡snif!) Visual Basic (no del maquillado y elegante C# al que llaman Visual Basic .NET ahora) crear librerías con Visual Studio (en particular con la versión 2005 o superior) es realmente sencillo y útil. Una librería encapsula una serie de elementos que podrán ser consumidos desde casi cualquier fuente, así podrías hacerte de una serie de librerías que usarás desde diferentes aplicaciones y podrías reutilizar código incluso más fácil, versátil y pulcramente que copiándolo y pegándolo directamente.

En resumen, una librería será un espacio de nombres, tal como el espacio que encapsula todos los elementos de nuestra aplicación principal, la librería contendrá sus propios elementos, clases, estructuras, enumeraciones y más.

El pretexto

El artículo actual tiene como fin mostrar la base de la creación y utilización de librerías DLL (bibliotecas de clases) sin embargo el pretexto de este tutorial será crear una aplicación que nos permita administrar nuestras aplicaciones instaladas (especialmente la lista de agregar o quitar programas).

La idea es crear un programa moderno que nos permita “quitar” elementos instalados con la seguridad de poder restaurarlos posteriormente. La aplicación simplemente ocultaría los registros que hacen referencia a las instalaciones a voluntad del usuario.

La librería administrará todas las acciones con el registro, proporcionando las listas de instaladores y las rutinas necesarias para ocultarlos y restaurarlos. De esta forma nuestra aplicación será solo una interfaz de la misma, para comprobarlo también implementaré una ejecutable de línea de comandos que hará uso de la misma librería.

Primeros pasos con la librería

Para comenzar con nuestra librería lo único que debemos hacer es seleccionar “biblioteca de clases” como nuevo proyecto.

En este instante crearemos una estructura que representará un instalador y una lista que serán las opciones de filtrado de los mismos.

Para utilizar posteriormente la librería en otro proyecto, simplemente debemos añadirla como “Referencia” a nuestro nuevo proyecto:

Así la utilizaríamos como si fuera una clase, llamándola primero por su nombre, es decir:

Nota

El código mostrado en el artículo está escrito de forma simplificada.

Entonces nuestra estructura es similar a:

Las opciones de filtrado tienen una particularidad:

El secreto tras las potencias de dos

En la enumeración anterior, arriba de la declaración de la misma está el atributo [Flags] el cual guarda una estrecha relación con las potencias de dos. Esta relación se usa frecuentemente en todas las librerías del sistema y aunque en este caso en particular no tiene una trascendencia mayor, es importante explicar su función. Imaginemos las propiedades de un texto: Adicionalmente podríamos combinar sus propiedades: Entonces ¿cómo podríamos ahora llamar a una función que aplique formato del texto? Pero, ¿y si quisiéramos sólo utilizar una variable?: Lo normal sería hacer una tabla por cada una de las combinaciones, asociándolas a un número, en efecto obtendríamos algo así: Ahora, volviendo a la primera propuesta, ¿qué tienen que ver las potencias de dos acá?: ¿Se nota?, los valores que son potencias de dos son características únicas que definen sólo un bit, en cambio las características compuestas son la suma de las características única. Así cuando especifico [Flags] en la enumeración le estoy indicando al compilador que trate de esta forma los elementos de la enumeración misma, así con OR podremos generar configuraciones compuestas, evidentemente: Astuto ¿cierto?

Entonces tenemos ya las definiciones principales, ahora quedaría el cuerpo del código. Como demostración sólo mostraré uno de los constructores más relevantes:

También, secretamente, quería mostrarles también cómo pueden invocar a otros constructores para no tener que repetir varias veces las mismas asignaciones clásicas de los constructores, de hecho, al igual que en otros lenguajes, si el contructor está vacío se podría omitir y la clase compilaría de todas formas.

La información sobre las instalaciones

Para acceder a la información sobre los desinstaladores que aparecen en la lista de agregar o quitar programas me basaré en las siguientes claves del registro:

De esta forma, lo único que haré será recorrer las subclaves en busca de todas las que contengan un registro específico, denominado “DisplayName”, generalmente, aunque es personalizable.

Así el código es bastante explícito:

Ocultando las instalaciones ¿cierto?

Una parte importante del proceso será ocultar las instalaciones (en efecto, es el propósito principal del programa). Esta tarea tiene un secreto, Visual Studio no proporciona directamente funciones para copiar ni mover ramas completas de registro entonces tendremos que trabajar primero en implementar esta funcionalidad y luego podremos ocultar las instalaciones.

¿Por qué necesitamos mover o copiar una rama completa de registro para ocultar una instalación?

Pues porque es la forma más sencilla de hacerlo, la otra posibilidad es remover los privilegios de lectura de la clave, sin embargo esto podría traer graves consecuencias posteriores. Así lo que haré simplemente será crear una clave hermana a la contenedora de la clave que queremos “ocultar” y moveré la rama completa hacia la “hermana”, así también podré restaurar fácilmente los instaladores ocultos repitiendo el proceso a la inversa.

Copiando y moviendo ramas completa del registro

La tarea de copiar y mover son muy similares, de hecho son lo mismo, el único detalles es que al mover, copiamos y borramos el contenido copiado. Esta similitud está muy presente en los usuarios de Linux, especialmente aquellos habituados a utilizar la terminal del sistema.

De esta forma podríamos abarcar muy suciamente este procedimiento, con ayuda del comando “reg”, exportar, modificar y reimportar el registro para copiarlo. Estas soluciones son buenas para alcanzar un objetivo, pero nuestra aplicación será una obra, aprenderemos y por consiguiente aquí está la siguiente pincelada en nuestro lienzo etéreo:

¿Se entiende?, primero abro las llaves de origen y destino, luego copio todas las llaves de registro de la ruta actual. Para las subclaves vuelvo a llamar a la misma función de copia con los parámetros de la subclave misma, repitiendo el proceso, recursivamente.

Ahora, para mover una clave es lo mismo pero eliminando la clave de origen (más pistas de su implementación dentro del código).

Ocultando las instalaciones

Después del pequeño break educativo, ahora podemos entrar de lleno a ocultar las aplicaciones instaladas en las llaves comentadas anteriormente.

Primero, cuando el usuario “desmarque” un instalador, llamaremos a nuestra librería que usara una función extremadamente sencilla:

Y ahora viene la parte difícil… ¡mentí!, no hay parte difícil, sólo un poco de lógica y como siempre un resultado satisfactorio.

Bueno y… ¿la librería?

Claro, claro, hicimos una librería que por el momento está cumpliendo la misma función que si hubiera sido una clase dentro del programa original… entonces, ¿cuál es la gracia?

Veamos, creamos otro proyecto en la solución de Visual Studio, ahora una aplicación de consola:

De igual forma hacemos referencia a nuestra librería (si no la librería no fuera de la misma solución tendríamos que hacer referencia al archivo DLL).

¡Ahora usamos la librería desde nuestra aplicación de consola!, ¿qué más elegante?:

Agotador, ¿no es así?

Código y ejecutables

La vista previa para los indecisos:

Código fuente para Visual Studio 2005 (C#)

Aplicación para Windows (Uninstall Hidder)

Aplicación para consola (Uninstall Hidder)

Sólo la librería compilada (DLL)

Por cierto, anteriormente no les comenté sobre la posibilidad de personalizar este pequeño programita por medio del archivo de configuración que incluye, en efecto no es tan interesante al verlo en el diseñador de Visual Studio:

De hecho podríamos conseguir ocultar casi cualquier llave del registro. A mi parecer lo ideal sería trabajar un poco más en el mismo y lograr una aplicación “universal”, pero claro, no será para este episodio.

Conclusiones

Otro ejemplo más de lo entretenido y productivo de la programación en este entorno, especialmente por lo curioso que pueden llegar a ser para alguien relacionado con computación todo este mundo de las librerías que Windows nos introduce, particularmente con menos fuerza que antes con el famoso infierno de las DLLs.

Claramente nuestra librería dista mucho de ser un producto profesional y óptimo, incluso alejándose del bajo nivel que presentan librerías del sistema, sin embargo, no quita la utilidad de las mismas.